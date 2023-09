Grande Fratello | la gaffe di Alfonso Signorini Nomina il punto G e poi si appella a Buonamici | “Cesara | dammi l’immunità da Pier Silvio”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 settembre 2023) Ieri sera, giovedì 28 settembre, è andato in onda su Canale 5 un nuovo appuntamento di. Una sfida ardua vinta per un pelo dalla concorrenza. Se “Ulisse – Il piacere della scoperta” con Alberto Angela su Rai1 ha totalizzato 2.186.000 spettatori pari al 14.2% di share,si è dovuto accontentare di 2.029.000 spettatori e il 16.4% di share. La casa di Cinecittà quest’anno deve fare i conti con regole rigide impartite dai piani alti dell’azienda. L’adBerlusconi ha cominciato infatti ad attuare nei programmi di rete (primo su tutti) un piano “anti trash”. Basta urla, cattivo gusto e maleducazione in onda. Quest’anno il reality non può che basarsi quindi sulle storie dei protagonisti, i quali sono ...