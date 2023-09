Grande Fratello | Anita attacca Heidi ma il web è con lei

(Di venerdì 29 settembre 2023), durante la pubblicitàha preso in giro, dopo il faccia a faccia voluto nel corso della direttaè invidiosa di? Una domanda che Alfonso Signorini ha rivolto alla ragazza di origini albanesi, che ha risposto con un “no”. Tutto è nato dal faccia a faccia in diretta dove le due donne si sono confrontate conche ha detto della compagna che “guarderebbe tutti gli uomini della casa“, ovviamentenon si è trovata d’accordo con questa affermazione. Quindi la domanda adda parte del presentatore: “Pensi chesia invidiosa di te?” e lei ha risposto con un “no”. “Io non avevo nulla contro di lei. Però fa la ragazza diretta quando l’altra volta, nel momento in cui il ...

Ascolti TV – Nella prima serata di ieri, giovedì 28 settembre 2022, il Grande Fratello andato in onda con la sua sesta puntata che si è dovuta ...

Giovedì 28 settembre 2023 appuntamento con la SESTA PUNTATA del GRANDE FRATELLO 2023, il reality show condotto da ALFONSO SIGNORINI su Canale 5. In ...

Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la GUIDA Tv di BubinoBlog, buona ...

ASCOLTI TV 28 SETTEMBRE 2023 · Giovedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 H – x PT – x 24 H – x PT – x Tg1 Mattina – xTg1 – ...

Le lacrime di Giselda Torresan al Grande Fratello : "Perché il pubblico ha votato Beatrice e non me?".

... venne trasformato in idraulico, prese il nome di Mario e venne affiancato dalLuigi. ... guadagni di un certo tipo e una casa sempre più. Se non dovesse farcela, ci troveremmo ...Dopo la sesta puntata della nuova edizione del, a finire in nomination sono stati ben quattro concorrenti. I preferiti nella Casa sono questa settimana Paolo e Rosy . Beatrice è stata immune, invece, grazie al risultato del ...

«Grande Fratello», le pagelle: Signorini e il mistero del punto G (voto 5), Staffelli faceva la suora (voto 7) Corriere della Sera

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri giovedì 28 settembre su Canale 5, Beatrice Luzzi è stata la preferita dal pubblico. Un risultato che è stato commentato in ...Le pagelle della sesta puntata del Grande Fratello raccontano di una serata che sarebbe potuta essere spesa in modo diverso. Beatrice Luzzi contro tutti: voto Che noia che barba, che barba che noia.