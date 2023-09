Granchio blu | associazioni e ricercatori preoccupati per la proposta dello ‘strascico’ sottocosta

Leggi su webmagazine24

(Di venerdì 29 settembre 2023) ROMA – Il Wwf, Greenpeace Italia, Legambiente, Marevivo e MedReAct esprimono forte preoccupazione rispetto alla richiesta di una deroga del governo italiano all’Unione europea, come risposta all’emergenzablu, particolarmente sentita in Nord Adriatico, per aprire a una pesca a strascico “sperimentale” entro le 3 miglia. Il divieto alla pesca a strascico entro le 3 L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Italiani sul podio del risparmio, ma vincono gli spagnoli Sostenibilità sempre più centrale per il mondo delle cooperative La manovra non dimentica turismo e ambiente Vendite auto elettriche nel 2022: +28% in Ue, Italia in calo Auto benzina e diesel oltre il 2035, c’è l’accordo Germania-Ue Ferragosto 2023, le mete più gettonate dai single