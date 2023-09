Gran Hermano Vip Daniele in condizioni drammatiche

Leggi su gossipitalia.news

(Di venerdì 29 settembre 2023) Qualche fan di Nikita Pelizon non ha preso bene la battuta di Antonella FiordelisiCattelan attacca Belen per la mancata ospitata, Fabrizio Corona va contro il conduttoreQual è la malattia di cui soffre Carlos Maria Corona, il figlio di Fabrizio Corona e Nina Moric SpoilerVipDal Moro non entrerà nella Casa: le dichiarazioni del veneto spaventano i numerosi followers della coppia!VIP 8: LE TREMENDE AFFERMAZIONI DIDAL MORO, IN PREDA A UNA CRISI A CAUSA DI ORIANA MARZOLI-Dal Moro, ex concorrente del GF VIP 7, vedendo la sua fidanzata piangere nel reality show di Tele Cinco, ha detto: “Divento pazzo così, basta ti prego!“. E questa sua frase, ovviamente, ha attirato l’attenzione degli utenti del web. Un ...