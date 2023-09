GP Giappone | pre-qualifiche MotoGP | Binder | primo con record!

(Di venerdì 29 settembre 2023) Dopo aver mandato in scena le Libere 1 di Motegi con Jorge Martin che si è preso la prima gioia nipponica di questo importante weekend del Motomondiale 2023, il carrozzone dellaha mandato in pista anche le pre-del GP. Questa sessione ha eletto come dominatore Braddi KTM che ha polverizzato il record della pista di Jorge Lorenzo piazzando la sua moto davanti al resto del convoglio. Secondo posto per Francesco Bagnaia di Ducati, mentre il podio virtuale di questa ultima sessione del venerdì è stato completato da Alexis Espargarò di Aprilia. Fuori dalla Top 10 uno zoppicante, in tutti i sensi, Fabio Quartararo di Yamaha. GP, pre-: tutti i tempi di questa sessione da Motegi 1...

Binder è il più veloce nelle- qualifiche del GP, il pilota KTM ha firmato anche il nuovo record della pista con 1:43.489. Secondo tempo per Bagnaia, ad appena 29 millesimi da Binder. Terzo posto per Aleix Espargaró ...In corso su Sky Sport MotoGP e in streaming su ...

GP GIappone, le pre-qualifiche LIVE Sky Sport

MotoGp: Giappone, Martin domina le prime prove libere La Prealpina

Nel mese di agosto le vendite al dettaglio del Giappone sono salite dello 0,1% su base mensile, facendo peggio del rialzo dello 0,4% atteso dal consensus degli analisti, e rallentando il passo rispett ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -7 minuti: riparte Bagnaia, vediamo come si comporta in questa sezione finale di prove. -8 minuti: caduta per Jorge Martin, da verificare le condizioni delle ...