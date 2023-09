GP Giappone | Libere 1 MotoGP | Martin si prende il primo round

Lo spagnolo Jorge Martin è stato il più veloce nelle prime proveMotoGp del Gp del2023. Lo spagnolo della Pramac Racong ha girato in 1'45"192 sul tracciato di Motegi. Dopo aver realizzato il miglior tempo, liberino è stato protagonista di una ...In corso su Sky Sport MotoGP e in streaming su ...

GP GIappone, le pre-qualifiche LIVE Sky Sport

MotoGp Giappone, prove libere 2 in diretta. Martin il più veloce nella ... Quotidiano Sportivo

Alex Rins torna finalmente in sella alla RC213V a Motegi, pista di casa della Honda. Ad oltre tre mesi dallo stop dovuto all'infortunio rimediato al Mugello, lo spagnolo è pronto per il ritorno nel ...(Adnkronos) – Lo spagnolo Jorge Martin è stato il più veloce nelle prime prove libere MotoGp del Gp del Giappone 2023. Lo spagnolo della Pramac Racong ha girato in 1’45”192 sul tracciato di Motegi. Do ...