Gp Giappone 2023 | Martin leader prime prove libere MotoGp

(Di venerdì 29 settembre 2023) Lo spagnolo della Pramac Racong ha girato in 1’45”192 sul tracciato di Motegi Lo spagnolo Jorgeè stato il più veloce nelledel Gp del. Lo spagnolo della Pramac Racong ha girato in 1’45”192 sul tracciato di Motegi. Dopo aver realizzato il miglior tempo, liberino è stato protagonista di una caduta. Secondo tempo per Augusto Fermandez, in sella ad una Tech 3. Terzo crono per la Ducati VR46 di Marco Bezzecchi, seguito dalla Ducati ufficiale di Pecco Bagnaia. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.