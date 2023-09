Così Arturosu twitter sulle parole ieri a Piazzapulita di Federico Mollicone di Fdi. "Ilitaliano - ha detto l'esponente di Fdi - sta facendo una politica di dissuasione dei ......asciutta e molto esplicita del ministro rispondendo al question time a chi chiedeva se il... A dirlo, è il parlamentare dem Arturocriticando aspramente la proposta del ministro Salvini. "...

Governo: Scotto, ‘complotto Da Meloni vittimismo a buon mercato’ La Sicilia

Edilizia: Scotto, 'governo non sa che pesci pigliare con manovra e premia furbi' La Gazzetta del Mezzogiorno

Roma, 29 set. (Adnkronos) - "Dissuadere i salvataggi in mare. Tradotto in italiano: lasciar affogare le persone nel Mediterraneo. Non è una gaffe, ma una voce dal sen fuggita. Mollicone è fuori come u ...Scotto (Pd) difende i lavoratori precettati da Salvini: «Non vanno in vacanza e non si fanno i selfie sulle ruspe. Salvini ha il dovere di rispondere a quelle rivendicazioni che riguardano anche le co ...