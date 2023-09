Governo | Renzi | ' giocano sui social ma non affrontano un solo dossier'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 29 settembre 2023) Roma, 29 set. (Adnkronos) - "Meloni ha però qualche punto di forza. Il primo è questa opposizione: con Conte e Schlein, Giorgia dorme fra tre cuscini. L'unica opposizione vera a questa maggioranza e al campo largo siamo noi. E poi Giorgia ha alleati non credibili. Di Tajani non parlo per carità di Patria, concentriamoci su Salvini". Così Matteonelle enews. "Non pensatealla politica estera: pensate ad esempio al Ponte sullo Stretto. Come noto io sono favorevolissimo al Ponte, perché penso che potrebbe essere un bellissimo messaggio al mondo, un investimento capace di rilanciare il lavoro al Sud (altro che reddito di cittadinanza!) e uno straordinario incentivo a sistemare anche le infrastrutture minori in Calabria e Sicilia. Ma non è importante ciò che penso io: è importante ciò che dice il Ministro. Da un anno Salvini dice Ponte, Ponte, ...