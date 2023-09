Governo | Meloni | “Lo spread preoccupa solo chi vuole che cadiamo L’Italia resta un Paese solido”

(Di venerdì 29 settembre 2023) “Questazione la vedo soprattutto nei desideri di chi come sempre immagina che undemocraticamente eletto, che fa il suo lavoro, che ha una maggioranza forte e stabilità, debba andare a casa. Mi diverte il dibattito, temo che questa speranza non si trasformerà in realtà”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgiaa Malta, commentando i timori sullodopo la Nadef: “è una nazione solida, ha una previsione di crescita superiore alla media europea per il prossimo anno. Loha ricominciato a scendere. Dopo aver letto alcuni titoli gli investitori hanno letto anche i numeri della Nadef”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Roma, 29 set. (Adnkronos) - "Meloni si conferma una bravissima influencer ma non sta facendo la premier. Non risolve un problema. E cresce il ...

Pioggia di proroghe dal governo . Meloni e il suo Esecutivo hanno deciso di rinviare alcune delle più importanti scadenze fiscali in programma per le ...

«Il mito della maternità ci vuole sorridenti, impreparate, indifese e tutte uguali. Noi vogliamo distruggerlo per sempre». Questa la missione ...

... quello che riguarda il tema delle organizzazioni non governative", ha continuato. "Avevamo ... "Capisco la posizione deltedesco, ma se loro vogliono tornare indietro sulle regole per le ......il premier italiano ha incontrato il cancelliere tedesco Olaf Scholz eha ribadito che la posizione della Germania sulle Ong per l'Italia è un passo indietro. "Capisco la posizione del...

L’ira di Giachetti in Aula: “Cosa ha fatto finora il governo Meloni oltre a occuparsi dello spot… Il Fatto Quotidiano

(ANSA) - ROMA, 29 SET - "Il partito di Giorgia Meloni ha le idee confuse sulla salvaguardia delle ... dell'opposizione abbiamo presentato un ordine del giorno per chiedere al governo di impegnarsi ...Roma, 29 set. (Adnkronos) - “Gli interessi nazionali, ma non solo, si difendono anche con l’intransigenza, come sta facendo il governo Meloni a fronte dei finanziamenti che la Germania elargisce alle ...