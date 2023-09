Gossip Girl | Lily e Chuck Bass di nuovo insieme grazie alla Paris Fashion Week

... insieme ai giovani Zack Morris (EastEnders), Isa Briones (Star Trek: Picard), Miles McKenna (Guilty Party), Ana Yi Puig () e Will Price (The Equalizer Il ...Leighton Meester , alias l'iconica Blair Waldorf in, attrice, cantante ed ex modella americana, ha conquistato la fama internazionale grazie a questo ruolo. L'attrice ha rivelato la sua beauty routine . Leighton Meester svela i trucchi ...

Gossip Girl: un confronto onesto tra l’originale e il reboot Hall of Series

Che fine hanno fatto oggi i protagonisti di Gossip Girl Cliomakeup

Avvistati durante la Paris fashion Week Chuck Bass e Lily van der Woodsen hanno fatto impazzire i fan di Gossip Girl che sognano il loro ritorno sul piccolo schermo Kelly Rutherford (meglio conosciuta ...Incantevoli sulle scalinate del Metropolitan Museum per il Met Gala di cui ogni anno sono la power couple più attesa, ma altrettanto stratosferici in jeans e maglione girocollo seduti su un marciapied ...