Golf | Ryder Cup Johnson | “Orgoglioso dei miei ragazzi | credo nella rimonta”

(Di venerdì 29 settembre 2023) Il capitano del team Usa, Zach, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta subitaprima giornata diCup al Marco Simone& Country Club. “Sonodeiper il carattere che hanno dimostrato, hanno combattuto, abbiamo affrontato degli avversari formidabili. Non ho rimpianti, questo è sport, è”. Poi ha proseguito: “Ihanno tutto il diritto di essere frustrati, poi quel che è fatto oggi, è fatto. Avremo più opportunità nei giorni rimasti. Rimane il 72 per cento del torneo, che non è poco., perchéin ciascuno dei12. Ciascuno di loro ...

Il regolamento e il format della Ryder Cup 2023 , grande appuntamento con il gotha del Golf mondiale che per la prima volta nella storia approda in ...

In occasione della Ryder Cup il Pastificio Felicetti presenta la nuova linea di pasta con tempi di preparazione ridotti al minimo. Non più acqua ...

Al termine della prima metà di giornata, sono state tante le dichiarazioni di gioia arrivate in sala stampa per l’incedere dell’Europa in Ryder Cup ...

Il team Europe è in vantaggio per 6,5 a 1,5 sul team Usa dopo una spettacolare prima giornata della 44esima edizione della Ryder Cup. Un ...

Roma . Nella storia dellaCup quasi ad ogni edizione si manifesta un paradosso. E, a giudicare dalla superiorità espressa dalla squadra europea in questa prima giornata chiusa sul clamoroso vantaggio di 6,5 a 1,5, pare ...'Torneoli monopolizza'. Urso,'più facile aumentare licenze'

Ryder Cup 2023, le wags del golf invadono Roma: chi sono le mogli o fidanzate dei campioni Usa tra shopping di ilmessaggero.it

Domina il Team Europe: 6½-1½ dopo la 1^ giornata Sky Sport

Prima giornata di gare al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia (Roma) per la Ryder Cup 2023 e subito grandi emozioni, con l'Europa che chiude davanti agli USA per ...L'evento che si svolgerà in Italia verrà ricordato anche con un francobollo in uscita, vediamo le caratteristiche dell'emissione prevista per oggi 29 settembre ...