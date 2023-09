Golf | l’Europa in testa alla prima Ryder Cup a Roma | sconfitto il team Usa tra emozioni e tifo da stadio

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 29 settembre 2023) IlEurope è in vantaggio per 6,5 a 1,5 sulUsa dopo una spettacolaregiornata della 44esima edizione dellaCup. Un susseguirsi diforti, di gran gioco espresso dai campioni in gara. Con un pubblico straripante animato da intensa passione, capace di colorare l’ambiente con una incredibile coreografia., Europa inCup E ancora ildasempre più intenso e sollecitato dagli stessi giocatori. Il tutto incastonato in un clima gioioso, difficile da dimenticare. Non poteva esserci scenario migliore per laCup. Che per lavolta nella sua storia quasi centenaria si disputa in Italia, sul percorso del ...