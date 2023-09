Gli U2 tornano con il singolo Atomic City | fuori anche il video

(Di venerdì 29 settembre 2023) Gli U2con il, che anticipa la serie di live a Las Vegas nella prestigiosa e all’avanguardia location dello Sphere Gli U2 hanno registrato un brano inedito intitolatoda oggi, venerdì 29 settembre 2023, in tutti gli store digitali. Prodotto da Jacknife Lee e Steve Lillywhite, il pezzo è stato registrato al Sounddi Los Angeles e precede l’imminente serie di date della band allo Sphere di Las Vegas per celebrare il loro storico album del 1991 Achtung Baby., un omaggio agli anni ’70 per gli U2 Il nuovo brano è un omaggio di 3 minuti e mezzo allo spirito magnetico del post-punk degli anni ’70 con un cenno ai Blondie, il cui lavoro pionieristico con Giorgio ...

Da febbraio a giugno 1991 gli Stati Uniti d’America spesero circa 10,5 milioni di dollari per tenere in rada a Livorno sei navi militarizzate ...

Fa discutere la decisione sul nuovo Dress code per gli alunni di un istituto comprensivo in provincia di Napoli. Stabilito dalla preside , il codice ...

... 'La famiglia ci dice che abbiamo cresciuto un assassino e che quindi siamo noiassassini di nostra figlia. Alice è sempre con me , i figli non muiononella pancia delle loro madri'.... aperture straordinarie e Ciceroni d'eccezione: sabato 14 e domenica 15 ottobre 2023le ... Periscritti FAI ci saranno visite esclusive, accessi prioritari ed eventi speciali. Non ...

Mentre gli attori tornano a trattare si apre il fronte dei videogiochi Il Manifesto

Scioperi ad Hollywood, anche gli attori tornano a trattare Agenzia ANSA

Gli Ambulanti di Forte dei Marmi: le bancarelle del mercato di qualità più famoso d’Italia tornano finalmente, con tutto il meglio del Made in Italy artigianale e le ultime tendenze della moda, con ...Sono tornate le cinture spesse, portate morbide sui fianchi ... come quella di Kate Moss a Glastombury. Da indossare sopra gli abiti, come archivio comanda, ecco l’ennesimo come back di cui non ...