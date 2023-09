Gli eco-vandali tornano a bloccare le strade di Roma | trascinati via a forza | GUARDA

Leggi su iltempo

(Di venerdì 29 settembre 2023) Alcuni attivisti di 'Ultima Generazione' si sono seduti in terra in strada, in via Appia Nuova, all'incrocio tra via Priora e largo dei Colli Albani, esponendo uno striscione arancione con la scritta 'Fondo riparazione'. Il nuovo blocco del traffico aè andato in scena venerdì 29 settembre. L'obiettivo di Ultima Generazione - spiegano in una nota gli attivisti - è chiedere che "venga istituito un fondo preventivo, permanente e partecipato di 20 miliardi di euro, che vada a riparare i danni, sempre maggiori, causati da disastri naturali, come alluvioni, frane, grandine, trombe d'aria e incendi. Si chiede, inoltre, che questi soldi vengano presi proprio dai SAD (sussidi ambientalmente dannosi), dagli stipendi dei politici e dei manager delle industrie energivore partecipate dallo Stato, dalle spese militari e dagli extra-profitti delle compagnie petrolifere".