Gli ascolti tv del 28 settembre

I palinsesti Rai e Mediaset di questa stagione televisiva sono stati stravolti eppure non c’è una novità che abbia portato buoni ascolti . La Volta ...

La Camera ha approva to la conversione del decreto -legge “Omnibus” varato dal Consiglio dei ministri lo scorso 10 agosto. I voti a favore sono stati ...

È andata in onda ieri sera la sesta puntata di una nuova edizione del Grande Fratello , il reality show condotto da Alfonso Signorini, con la ...

... da bravo padrone di casa, ha salutatospettatori così: Queste le parole del conduttore, fiero ... tanto da segnare ottimi(che hanno portato Michele Guardì a intervenire la scorsa settimana)...Solo il tempo eci diranno se il format funzionerà o se sarà un flop. Subito problemi per Enrico Papi: è già scontro con una giurata di un suo programma! Il nuovo game show condotto da ...

Ascolti tv giovedì 28 settembre: chi ha vinto tra Ulisse e il Grande ... Fanpage.it

Ascolti tv giovedì 28 settembre 2023 Tvblog

Durante la puntata trasmessa il 28 settembre, il conduttore del reality show si lascia scappare un «punto G» di troppo e teme che l'uscita possa indispettire Pier Silvio Berlusconi. Ma qualcosa non to ...Decisamente FLOP gli ascolti de La volta buona: Caterina Balivo così non va, la Bortone faceva meglio ...