Gli All Blacks travolgono l' Italia ai Mondiali di Rugby

(Di venerdì 29 settembre 2023) AGI - L'ci prova ma viene travolta dalla forza devastante degli Allche, nel terzo match della Coppa del mondo di, si impongono per 96-17. Per la Nuova Zelanda sono ben 14 le mete. Lamaro e compagni, vincenti all'esordio sulla Namibia e a segno contro l'Uruguay, nulla hanno potuto contro gli All, che dunque restano un tabù per gli azzurri (17esimo ko in altrettante gare). I 'tuttineri' chiudono il primo tempo sul 49-3 in proprio favore grazie alle sette mete, trasformate da Mounga, di Jordan, Smith (tripletta), Telea e Savea (doppietta); per i tricolori un piazzato di Allan al 10' per il momentaneo 7-3. Nella ripresa l'unica marcatura dell'al 49' con Capuozzo (trasformazione di Allan), poi ancora Nuova Zelanda con le mete di Retallick, Papalii e Coles, quest'ultima ...

Si è appena conclusa l’attesissima partita di Lione tra l’ Italia di Kieran Crowley e gli All Blacks , nel terzo turno della Rugby World Cup 2023 . ...

L' Italia a Lione contro la Nuova Zelanda subisce una sconfitta pesantissima ai mondiali di rugby. La partita è iniziata come sempre con l' haka degli ...

...aprire sportelli online dedicati ai Paesi in cui si trovano i veneti'estero. E mentre il governo Meloni è alle prese con le difficili trattative con Bruxelles per ottenere più aiuti e frenare...Difficile andare a spiegare davanti ai microfoni una disfatta dalla portata mostruosa: le quattordici mete subite conBlacks pesano sulle spalle del capitano azzurro Michele Lamaro, chiamato ad analizzare il 96 - 17 subito dall'Italia a Lione. 'Non abbiamo fatto quello che potevamo e che ci eravamo prefissati,...

