Giusta pena e giusto reinserimento | a Rebibbia il convegno organizzato da Asi

(Di venerdì 29 settembre 2023) (Adnkronos) – Ottantacinque suicidi nel 2022. Cinquantatré al 19 settembre di quest’anno. Questi i numeri drammatici che vanno ad affiancarsi a quelli del sovraffollamento nelle carceri: al 31 dicembre 2022, il numero complessivo di detenuti in Italia era di 56.196, a fronte di una capienza regolamentare di 51.328 posti, con un tasso di affollamento pari al 109% che sale al 141% in strutture come quella di, a Roma, dove si è svolto oggi il workshop “Articolo 27 della Costituzione:da Asi, Associazioni Sportive e Sociali Italiane e dalla rivista “Dietro il cancello” (il periodico edito dal Gruppo Idee che viene realizzato direttamente dai detenuti del carcere romano diNuovo Complesso e che accoglie ...