Giua | soliti aiutini alla Juve | Rocchi fa una cosa scandalosa

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 29 settembre 2023) Nonostante le polemiche per la direzione inntus-Lecce, il designatoreha deciso di confermareperntus-Atalanta. Quanto combinato dainntus – Lecce è successo appena ieri e il designatore arbitrale non ha trovato di meglio che inviare il fischietto sardo in qualità di IV Uomo a Bergamo per Atalanta –ntus. Evidentementeha giudicato eccellente l’arbitraggio diinntus – Lecce, tale da ritenere l’arbitro isolano meritevole di seguire la squadra bianconera anche da bordo campo. Sono 4 i precedenti dicon lantus e sono tutte gare condite da errori arbitrali di ogni sorta. Sul gol irregolare dintus – Lecce ...