Giro di Lombardia 2023 | percorso e dove vederlo

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 29 settembre 2023) E’ stato presentato ildi, giunto alla sua 117esima edizione. La Classica delle Foglie Morte, che segna la fine della stagione ciclistica, si terrà il prossimo 7 ottobre con partenza da Como e arrivo a Bergamo per un totale di 238 km e un dislivello superiore ai 4400 metri. A trionfare nelle ultime due edizioni è stato lo sloveno Tadey Pogacar.DI: ILLa corsa prenderà il via da Como per dirigersi verso Cantù,si affronterà la prima salita di giornata, il Ghisallo, ma dal versante Asso per scendere a Bellagio e raggiungere Lecco lungo la riva del Lago di Como. Una volta entrati in provincia di Bergamo, si affronteranno tutte le altre asperità. Si comincia con la Roncola(Valico di Valpiana, ...