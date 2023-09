Giovanni Segreti Bruno vola a New York per la finale di “Nycanta”

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 29 settembre 2023) Il giovane cantautore cosentino, reduce dal film di Federico Moccia “Mamma qui comando io” cui ha preso parte per la colonna sonora, sarà tra i 12 finalisti che si sfideranno a Newarriva a Newper la finalissima didomenica 8 ottobre 2023 sul palco dell’Oceana Theatre di Newcon il brano “La strada di casa” arrangiato da Gabriele Cannarozzo e orchestrato dal Maestro Enzo Campagnoli. Durante la serata saranno presenti come ospiti e in giuria Clementino, LDA, Noemi, Michele Zarrillo, Enrico Ruggeri e Claudio Cecchetto (in qualità di presidente di giuria). La serata sarà condotta da Monica Marangoni affiancata da Sasà Salvaggio e sarà trasmessa da Rai Italia negli Usa e nel resto del mondo, successivamente andrà in onda su ...