Giovanna Mezzogiorno | «Sono stata criticata per il mio peso»

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 29 settembre 2023) È protagonista del cortometraggioè protagonista, a Roma del corto “Unfitting” prodotto da One More Pictures con Bulgari . Èl’attrice a dirigerlo: interprete principale Carolina Crescentini e nel cast anche Fabio Volo e Ambra Angiolini. Nel corto si affronta il tema del cambiamento del corpo dopo la gravidanza e così laha parlato proprio del suoin un’intervista a Repubblica. Leggi anche: Si è spento l’attore Michael Gambon: aveva interpretato Albus Silente «molto— non apertamente, non te lo dicono in faccia — quando avevo preso moltoe non corrispondevo più all’immagine che le persone avevano di me». Poi...