Giornata Mondiale del Cuore | misurazione gratuita del colesterolo

Leggi su 2anews

(Di venerdì 29 settembre 2023) “Neldi Napoli”: il 4 ottobre Novartis dà appuntamento ai cittadini napoletani in Piazza Ugo La Malfa per le misurazioni gratuite dele per una mostra fotografica dedicata al benessere del. Un intervento su misura quello realizzato per la popolazione napoletana che mercoledì 4 ottobre, in occasione delladel