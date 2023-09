Ginnastica | la procura Figc chiede ammonizione per Maccarani e assoluzione per Tishina

Leggi su sportface

(Di venerdì 29 settembre 2023) Sono emerse novità in merito l’udienza presso il tribunale nazionale che vede a giudizio Emanuelae Olga, rispettivamente ex dt dell’accademia di Desio e allenatrice della nazionale e la sua assistente, accusate di abusi psicologici ai danni delle Farfalle. Lafederale della Feder, guidata da Michele Rossetti, ha infatti chiesto la sanzione dell’pere diper Olga. A processo in seguito alla denunce di Nina Corrradini e Anna Basta, le due sono ancora in attesa di scoprire il proprio destino. SportFace.