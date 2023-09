Ginnastica artistica | Vanessa Ferrari non farà i Mondiali Quali prospettive verso le Olimpiadi?

Leggi su oasport

(Di venerdì 29 settembre 2023)non parteciperà ai2023 di, che andranno in scena ad Anversa (Belgio) dal 30 settembre all’8 ottobre. La bresciana ha spiegato attrai propri profili social il motivo di questa assenza: “Vi faccio il punto della situazione! Prima però torniamo ad Anversa 2013. Dopo la delusione della mancata medaglia Olimpica, bella incazzosa, mi presentai al mondiale sulle note di Tangled Up e conquistai l’argento al corpo libero. Il caso vuole che quest’anno, esattamente 10 anni dopo, isi disputeranno proprio ad Anversa. Avrei voluto tornare in pedana in questa occasione, avevo recuperato tutta l’acrobatica di Tokyo, stavo andando forte, per puntare ad un’altra medaglia mondiale e allaficazione ...