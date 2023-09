Ginnastica artistica | Mondiali 2023 | la formazione dell’Italia maschile per le qualifiche I quartetti attrezzo per attrezzo

Leggi su oasport

(Di venerdì 29 settembre 2023) L’Italia è scesa in pedana ad Anversa (Belgio) per disputare la prova podio deidi. Un test importante per gli azzurri, che hanno preso confidenza con l’attrezzatura della Spieth all’interno dello Sportpaleis sotto gli occhi del DT Giuseppe Cocciaro. Nessun contrattempo, gli esercizi sono stati eseguiti con grande scioltezza e anche Lorenzo Casali, seguito con grande attenzione a causa del colpo al piede accusato in allenamento prima di partire, si è dimostrato sul pezzo. I Campioni d’Europa hanno ribadito di essere in grande forma e di essere pronti per la grande sfida di domenica 1° ottobre (a partire dalle ore 12.15, iniziando al corpo libero), quando saranno impegnati nel turno di qualificazione e saranno chiamati a conquistare il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024 (ne saranno ...