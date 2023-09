Gian Paolo Montali sulla prima giornata della Ryder Cup 2023 | “Prova del fuoco ok”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 29 settembre 2023) Dopo tanta attesi e miliardi di preparativi, laCupha preso il via per lavolta nella storia in Italia, con Roma (quadrante di Guidonia-Montecelio) che hanno ospitato ladelle tre giornate totali che vedranno sfidarsi Team Europe e Team USA per la conquista del prezioso alloro. Sul green del “Marco Simone”, l’approccio ha sorriso alla compagine del Vecchio Continente che ha sbaragliato la squadra a stelle e strisce mettendo a referto una vittoria molto importante. Sull’evento di è espresso, direttore generale del progettocompetizione di golf.Cup, le dichiarazioni didopo la fine ...