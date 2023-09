Giampiero Mughini | «Il denaro è una motivazione importante | ma non certo la prima»

Leggi su tvzoom

(Di venerdì 29 settembre 2023) «Entro al Grande Fratello, il pop è il bello della vita Farei la pace con Moretti» Corriere della Sera, di Aldo Cazzullo, pag. 21 (…) Qual è il suo primo ricordo pubblico? «Era il 25 aprile 1961, avevo vent’anni, parlai in piazza. Dissi che con gli ex fascisti dovevamo essere spietati; e non tenni in alcun conto che tra quegli ex fascisti c’era mio padre. Da allora sono passati 62 anni, e ancora me ne vergogno. Non perdonerò mai a me stesso di aver detto quella bestialità». Anche lei però divenne comunista. «Di sinistra accesa». Fu tra i fondatori del Manifesto. «Rimasi tre mesi, ma mi resi conto subito che era una follia vagheggiare un partito comunista a sinistra del Pci. Scrissi un articolo raccogliendo giudizi, anche critici, sulla nuova testata. Lucio Magri mi disse che lui quelle cose non le avrebbe scritte. Mi alzai, presi la mia borsa, e me ne andai». Com’era Lucio Magri? «Mi è ...