Gf Vip | Edoardo Tavassi su Oriana Marzoli | il possibile ritorno dei Donnalisi e i corsi a pagamento di Nikita Pelizon | ecco cosa ha dichiarato

(Di venerdì 29 settembre 2023) Indiscusso protagonista – nel bene e nel male – della settima edizione del Grande Fratello Vip,, che nella Casa di Cinecittà ha anche trovato l’amore nell’influencer Micol Incorvaia, poche ore fa ha rilasciato una lunga intervista ai colleghi di Tag 24, la rivista di Unicusano. L’ex Vippone del reality show di Alfonso Signorini ha commentato l’attuale edizione, totalmente rinnovata su direttiva di Pier Silvio Berlusconi: Io faccio sempre il tifo per la mia! Viva il trash! Di questa edizione ti posso dire che non ho visto nulla, però ne ho sentito parlare. Faccio un grande in bocca al lupo a tutti i concorrenti nella Casa, perché rispetto al nostro GF, credo che loro si sentano molto di più sotto pressione rispetto a noi. Daje, resistete.ha poi raccontato di sentire spesso...

Le dichiarazioni di Francesco Chiofalo a Radio Radio hanno sollevato molte polemiche per via delle parole del romano rivolte ad Antonella Fiordalisi. ...

Chiusa l’esperienza del Grande Fratello Vip, Edoardo Donnamaria torna a far parte del cast di Forum . L’ex gieffino, che dal reality di Canale 5 è ...

Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia sono stati ieri ospiti del programma Turchesando di Radio Cusano. Alla fedele amica Turchese Baracchi, i due ex ...

La coppia replica alle dichiarazioni di Signorini sulla passata edizione del Gf: "Non si può dare la colpa solo al cast".

La risposta di Antonella non si è fatta certo attendere: l'ex compagna diDonnamaria ha infatti prima pubblicato una clip dell'ultima edizione del Grande Fratello, in cui l'ex vippona ...... ieri c'è stata una garetta trae campioni di altri sport come Novak okovi , nonché la cena di ... Squadra europea, guidata dal capitano Luke Donald e dai vicee Francesco Molinari Passiamo a ...

Gf Vip, Tavassi su Oriana, il possibile ritorno dei Donnalisi e i corsi di Nikita Isa e Chia

Edoardo Tavassi: "I Donnalisi potrebbero tornare insieme. I corsi di ... Tag24

Clarissa Selassié ha lanciato un inatteso scoop su Anita del GF che, a quanto pare, non sarebbe single come da lei stessa affermato.Anita Olivieri si è dichiarata single nel suo video di presentazione al Grande Fratello, ma secondo alcune indiscrezioni e foto sui social non ...