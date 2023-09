GF Nip Valentina Modini crolla in lacrime! Il motivo

(Di venerdì 29 settembre 2023) Chiara Ferragni, preoccupazione dietro il rientro improvviso da Parigi, c’entra Fedez?Edoardo Tavassi su Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria: Potrebbero tornare insiemeEdoardo Tavassi sui corsi di Nikita Pelizon: Andare da veri professionisti come faccio io Anticipazioni GF Nip, settima puntata del 2 ottobre 2023:dopo le nomination ricevute. Ecco le parole della gieffina! GF NIP 2023: LO SCONFORTO DI, mandata al televoto eliminatorio dagli inquilini insieme a Giselda, Grecia e Marco, ha preso male le nomination dei compagni d’avventura, soprattutto per le motivazioni fornite. La celebre lady Fajana si è confidata con Fortunati e la sua migliore amica in Casa, Heidi Baci, dicendo che a ...

... Durante il daytime del GF , l'attore ha chiesto allaun chiarimento, dichiarandosi dispiaciuto per i toni usati nei suoi confronti: Ancheha ammesso di sentirsi dispiaciuta per la ...Paolo Masella sembra non avere in simpatia i Vip del Grande Fratello . Il concorrenteromano, dopo la sua brutta battuta sul passato di Alex Schwazer , ora ha preso di mira Beatrice ...e. ...

Chi è Valentina Modini del Grande Fratello: età, lavoro, fidanzato, Instagram, Lady Fajana Today.it

Chi è Valentina Modini al Grande Fratello 2023: perché la ... Fanpage.it

Nel corso della puntata di lunedì del GF, Massimiliano Varrese e Valentina Modini hanno avuto un acceso scontro. Ecco come hanno deciso di chiarire.Notte drammatica per Valentina all'interno della casa del Grande Fratello. Secondo varie ricostruzioni, lei e Massimiliano avrebbero avuto un brutto litigio ...