Genoa | Gudmundsson show | ecco chi lo vuole prendere a gennaio

Prima vittoria casalinga in campionato per il Genoa di Alberto Gilardino, ed è uno scalpo importante: la Roma cade 4-1, Gudmundsson ,...

Genoa -Roma 4-1 Martinez 6,5: l'unica vera parata la compie all'84', a risultato ormai in cassaforte. Circostanza che non ne sminuisce i...

Grandissima difesa, grande centrocampo e in attacco una coppia,- Retegui, che ha infiammato Marassi. In classifica, ilha scavalcato la Roma che adesso ha la seconda peggiore ...Pesante sconfitta per la Roma, battuta dalper 4 - 1 con le reti di, Retegui, Thorsby e Messias. In gol per i giallorossi Cristante. I migliori e i peggiori del match nelle pagelle di Riccardo ...

Il Genoa batte la Roma 4-1: Messias trova il gol al debutto Un sinistro a chiudere la partita pochi minuti dopo l’ingresso in campo, selfie sotto alla Nord a festeggiare la prima col Genoa: eccole le ...L'allarme Roma è ufficiale. La squadra di José Mourinho crolla in casa del Genoa, che ha a cuore i match contro le capitoline per il secondo successo stagionale. Un netto successo per 4-1 per la squad ...