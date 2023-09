(Di venerdì 29 settembre 2023)subito al lavoro al Signorinila prima vittoria casalinga di ieri sera con il perentorio 4 - 1 inflitto alladi Mourinho. I rossoblù,essersi goduti la festa per il successo, ...

Osimhen è tornato carico dalla Nigeria, mette il Genoa nel mino e lancia la sfida per il titolo di capocannoniere a Lautaro e Giroud . Ultime notizie ...

subito al lavoro al Signorini dopo la prima vittoria casalinga di ieri sera con il perentorio 4 - 1 inflitto alla Roma di Mourinho. I rossoblù, dopo essersi goduti la festa per il successo, ...... ma ora, smaltito ildi lavoro, il Napoli è tornato brillante ed efficace. Se Lecce - Napoli ... il centrocampista francese che ha battuto ilcon un gran tiro dalla distanza. Garcia chiede ...

Genoa carico a mille dopo la Roma, ora punti anche a Udine Agenzia ANSA

Udienze della Quarta Sezione il 10 ottobre. Tra i 5 ricorsi previsti ... CONI

Genoa subito al lavoro al Signorini dopo la prima vittoria casalinga di ieri sera con il perentorio 4-1 inflitto alla Roma di Mourinho. I rossoblù, dopo essersi goduti la festa per il successo, hanno ...Il Genoa ha annunciato la lista dei convocati per la partita contro la Roma. Junior Messias è tornato nella lista, mentre Ekuban non è stato convocato a causa di un problema fisico. La partita si svol ...