GdS – Milan | con Okafor e Loftus il mercato sorride

(Di venerdì 29 settembre 2023) 2023-09-28 13:17:31 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dalla Gazzetta dello Sport: La squadra che ha sbancato Cagliari ha iniziato nei primi 45 minuti con sei acquisti estivi, nella ripresa altri due. Bene anche Pulisic Luca Bianchin 28 settembre –O Qual è il tema del momento? Un super(e il suo spot discusso). E allora, a Cagliari, ilvince con il, che ancora non sarà super ma insomma, si fa apprezzare e allontana le discussioni. Ruben-Cheek, l’acquisto più europeo, ha segnato il suo primo gol italiano, confermando di potersi iscrivere a uno strano biathlon: correre oltre 10mila metri e centrare l’angolo senza mirino. Ecco il vero RLC, impatto in mezzo al campo e tanti gol, quelli che finora ha segnato solo per Sarri in una vecchia edizione ...