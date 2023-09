Gazzetta – Juve | calciomercato | oltre a Berardi piace Sudakov dello Shaktar

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 29 settembre 2023) 2023-09-28 09:44:31Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dallaSport: Il talento ucrainoShakhtar è nei radar dei dirigenti bianconeri. In difesa intriga Thiago Djalò a parametro zero Dal nostro inviato Filippo Cornacchia 28 settembre – torino Lantus continua a cercare un erede di Angel Di Maria. Il progetto dei bianconeri per il 2024, dopo l’addio estivo dell’argentino (ora al Benfica), resta quello di aggiungere alla squadra di Massimiliano Allegri dribbling, colpi e assist per aumentare l’imprevedibilità, le occasioni e i pericoli in fase offensiva. L’ultima idea arriva dall’Est e si chiama Georgiy, 21enneShakhtar Donetsk. Il trequartista ucraino è già stato visionato ...