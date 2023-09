Garcia | le regole per evitare l’esonero | continuare l’autogestione e profilo basso mediatico Libero

(Di venerdì 29 settembre 2023)riuscirà a? Secondosì se continuerà a seguiredi buon senso, a partire dal passo verso le idee tattiche dei calciatori come confermato dalle parole di Kvaratskhelia nel post Napoli-Udinese. L’articolo è a firma Gabriele Galluccio. Scrive: Comeun probabile esonero. È il titolo di una guida per allenatori in difficoltà che Rudipotrebbe pensare di scrivere se dovesse sopravvivere per un anno intero alla guida del Napoli. Le critiche che ha ricevuto finora sono state meritate, maha ancora una possibilità di smentire i pronostici: forse la chiave sta nell’essere più gestore che allenatore e lasciare i calciatori liberi di esprimersi nel modo migliore che conoscono, ...

...che mi è dispiaciuto è stata la non esultanza dopo la realizzazione di ieri' Al posto di, ... Ci sono delledalle quali non si può prescindere. Pertanto, sarebbe fondamentale far ...È un bene se Rudiha parlato con Osimhen e che con lui si è chiarito, a patto che non abbia fatto delle concessioni. Credo che il leader debba essere giusto e che ledebbano valere per ...

Garcia, le regole per evitare l'esonero: continuare l'autogestione e ... IlNapolista

Rudi Garcia, le liti e le nuove regole: perché il Napoli non funziona Corriere della Sera

Tmw Napoli, confronto Garcia-squadra prima dell'Udinese. E il caso Osimhen può rientrare C'è stato un confronto fra Rudi Garcia e i calciatori del Napoli prima della sfida contro l'Udinese. Dopo un'an ...La greca batte nettamente la giapponese Misaki Doi, al suo ultimo torneo della carriera. Affronterà nuovamente la francese, vista in buona forma. Benino le due russe ...