Fukushima | dal 5 ottobre secondo scarico in mare acqua radioattiva

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 29 settembre 2023) Il 24 agosto, il Giappone ha iniziato a rilasciare nel Pacifico parte delle 1,34 milioni di tonnellate di acque reflue raccolte da quando uno tsunami ha danneggiato l'impianto nel 2011 Inizierà il 5ilindelle acque reflue della centrale nucleare di. Lo ha annunciato la Tepco, la società che si occupa dell’impianto giapponese. Il 24 agosto, il Giappone ha iniziato a scaricare nel Pacifico parte delle 1,34 milioni di tonnellate di acque reflue raccolte da quando uno tsunami ha danneggiato l’impianto nel 2011. In risposta al primo rilascio di circa 7.800 tonnellate, terminato l’11 settembre, la Cina ha vietato tutte le importazioni di prodotti ittici giapponesi, nonostante le rassicurazioni di Tokyo sul fatto che l’operazione non presenti rischi per la salute e ...