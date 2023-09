Frosinone-Fiorentina 1-1 e Monza-Bologna 0-0

(Di venerdì 29 settembre 2023) (Adnkronos) –pareggiano 1-1 in un match della sesta giornata di Serie A, disputato allo stadio ‘Benito Stirpe’ della città ciociara. Al vantaggio degli ospiti con Gonzalez al 19?, replica Soulé al 70?. In classifica i viola sono al 5° posto con 11 punti insieme a Lecce e Napoli, mentre i gialloazzurri sono ottavi insieme al Sassuolo a quota 9. Al ‘Benito Stirpe’ sono i viola a cominciare meglio e a rendersi pericolosi per primi con una serie di occasioni inaugurate dallo scippo di Nzola su Okoli, murato da Turati, e terminate al minuto 19, quando Gonzalez di testa insacca il gol dello 0-1 sfruttando il preciso assist di Duncan e firmando il vantaggio sul tabellino dopo aver fatto lo stesso con il rinnovo di contratto nei giorni scorsi. Nel mezzo qualche sparuta traccia del, soprattutto grazie alle ...

Ci può stare, il pareggio a Frosinone (1-1) contro una squadra che, in casa, aveva battuto Sassuolo e Atalanta. Ma la Fiorentina , andata in ...

A Gonzalez risponde Soule, la Fiorentina trova un risultato positivo ma resta il rammarico per non averla vinta

Il centrocampista della Fiorentina Duncan ha commentato il pareggio in casa del Frosinone per 1-1: “Nel primo tempo pensavamo di poter chiudere la ...

pareggiano 1 - 1 in un match della sesta giornata di Serie A, disputato allo stadio 'Benito Stirpe' della città ciociara. Al vantaggio degli ospiti con Gonzalez al 19', replica ...e Monza, solo pari ma per i lombardi finisce in rissa Due pareggi nella altre due partite odierne: 1 - 1 pere 0 - 0 in Monza - Bologna. Allo Stirpe, meglio i viola ...

Frosinone-Fiorentina, 1-1: troppi sprechi. A Nico Gonzalez risponde Soulé Viola News

Soulé risponde a Nico Gonzalez: un punto a testa per Frosinone e Fiorentina La Gazzetta dello Sport

Ben tre sostituzioni obbligate nel primo tempo di Genoa-Roma. Infortunio anche per il capitano della Fiorentina ...Daniele Pradè, d.s. della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito ufficiale del club al termine del pari col Frosinone: "Speriamo che su Biraghi non sia nulla, sennò saremo corti nel ru ...