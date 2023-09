(Di venerdì 29 settembre 2023). Nessuna impunità per Israele. La vicenda, portata in evidenza da Globalist , è rilanciata dalla Rete italiana pace e disarmo (Ripd): "Il 31 agosto scorsoEl Qaisi, cittadino italo - palestinese, studente, ricercatore e traduttore presso l'Università La ...

Free Khaled, riconoscere lo Stato di Palestina: sinistra se ci sei batti due colpi Globalist.it

KHALED EL QAISI: DOMENICA QUINTA UDIENZA ... Radio Onda d'Urto

Entro il prossimo 1 di ottobre le autorità israeliane, in base alla legge di Israele, dovranno formulare pubblicamente le accuse che hanno determinato l’arresto. In caso contrario, o sarà liberato ...Da ormai un mese Khaled El Qaisi si trova nelle carceri israeliane senza un’accusa e senza che vi siano le minime condizioni per un giusto processo, in violazione del diritto internazionale. I media, ...