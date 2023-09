Francia | Beka Beka minaccia suicidio | salvato dopo oltre tre ore

Leggi su sportface

(Di venerdì 29 settembre 2023) Momenti di paura e apprensione in, dove un calciatore del Nizza sta attualmentendo di suicidarsi sul viadotto Magnan (a circa 100 metri di altezza) sull’autostrada A8 secondo quanto riportato dai media francesi. Si tratta del 22enne Alexis, fermatosi sulla corsia d’emergenza per poire di saltare nel vuoto. Le forze dell’ordine stanno attualmente conducendo le trattative mentre è stato impegnato anche un gruppo di intervento per situazioni pericolose. Il club, che ha annullato tutte le operazioni previste per la giornata, ha invece mandato il suo psicologo a negoziare. Dietro a questo tentativo dici sarebbe una delusione sentimentale.tre ore ...