Françafrique | David Martin Survie a TPI | “L’impero coloniale francese non è mai morto”

(Di venerdì 29 settembre 2023) Laè morta? «Sono anni che sento annunciarne la fine: non solo dai presidenti François Hollande ed Emmanuel Macron, ma prima ancora da Jacques Chirac e da François Mitterrand. Ma laè un sistema di potere e al contempo un metodo di controllo, che permette alla Francia di continuare a sfruttare i legami privilegiati con le ex colonie e di rivestire una posizione importante sulla scena internazionale. Nel tempo si è evoluta dal governo diretto di questi Paesi a un dominio molto più sottile, che è ancora in atto. Dall’indipendenza delle ex colonie ad oggi è stato costantemente rimodellato e può assumere varie forme». Quali? «Il franco CFA, per cominciare: circola in 14 Paesi africani. Ha una chiara originee non aiuta lo sviluppo delle economie locali. Poi c’è la cooperazione militare». Un aspetto ormai ...