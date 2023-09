Formia Un brindisi con “SpritzAut” | il nuovo progetto di LiberAutismo per pensare al domani! VIDEO

Leggi su temporeale.info

(Di venerdì 29 settembre 2023)– Infondo al giardino completamente arredato nei minimi dettagli a guardare il mare c’è il piccolo Ruggiero. Adora l’andirivieni delle onde, nuoterebbe per ore. Me lo racconta il padre, che si è iscritto in piscina con lui per accompagnarlo nel presente di questa sua passione. Dietro al bancone del bar all’aperto – addobbato di L'articolo/ Uncon “”, ildiperalTemporeale Quotidiano.