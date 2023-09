Fontana | «Dispiace il Milan faccia lo stadio fuori città | ma l’Inter…»

(Di venerdì 29 settembre 2023) Attilio, il presidente della Regione Lombardia, ha parlato della situazione legata al futuro degli stadi die Inter Attilioha parlato del nuovodie Inter a margine di un evento. LE PAROLE – «che la scelta sia cadutadao. Non ci sono molte alternative. Se ilha preso questa decisione credo, come sempre ho sostenuto, che si debbano agevolare iniziative di questo genere perché sono utili sia dal punto di vista sportivo che dell’indotto economico. Se non ci sono alternative credo che tutti si debba far quadrato con il. E con l’Inter si inizierà un percorso analogo».

che la scelta sia caduta fuori da Milano" ma "non ci sono molte alternative. Se il Milan ha ... Così il presidente della Regione Lombardia Attilioa margine di un evento al Pirellone ...ha poi rimarcato: ' Se non esistono alternative, penso che tutti dobbiamo far quadrato con il Milan. Lo stesso vale per l'Inter, con cui inizieremo un percorso simile '.

Fontana: "Dispiace che il Milan faccia lo stadio fuori Milano. Con l'Inter un percorso analogo" TUTTO mercato WEB

Fontana, spiace che scelta stadio sia caduta fuori da Milano Agenzia ANSA

La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità ...Mercoledì la società rossonera ha effettuato il primo passo ufficiale verso la costruzione del suo impianto di proprietà nell’area San Francesco a San Donato Milanese.