Flamengo | ufficiale l’esonero di Jorge Sampaoli

(Di venerdì 29 settembre 2023) Salta la panchina del club rubonegro: fatale all'allenatore argentino la sconfitta nella finale della Coppa del Brasile. Per la sua sostituzione spunta il nome di Tite

Arturo Vidal non è più un giocatore del Flamengo , lo rende noto il club brasiliano con un comunicato UFFICIALE . L'ex centrocampista...

Il Flamengo ha annunciato la fine anticipata dell’avventura di Arturo Vidal , centrocampista ex Juve ed Inter, in Brasile Di seguito il comunicato ...

In Brasile, il Flamengo annuncia ufficialmente l'esonero dell'allenatore argentino Jorge Sampaoli : "Mister Jorge Sampaoli e il...

I contratto di Sampaoli termina a fine 2024 e, secondo la stampa carioca, il dovrebbe pagargli 1,8 milioni di euro di buonuscita. Per la sostotizione, il club di Rio sta ora cercando di

Salta la panchina del club rubonegro: fatale all'allenatore argentino la sconfitta nella finale della Coppa del Brasile. Per la sua sostituzione spunta il nome di Tite