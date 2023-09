(Di venerdì 29 settembre 2023) Unodel 5 per cento sui tributi locali, a partire dall?Imu, per chi accetta di pagare le tasse con un addebito diretto sul conto corrente bancario o su quello postale. Una sorta di...

... a partire dai tagli ai ministeri, nuovee condoni fiscali ed edilizi per recuperare soldi dai cittadini che altrimenti, probabilmente, diventerebbero anche inesigibili, interventi ......mancato gettito e questo basterebbe a togliere dal tavolo ogni discorso riguardante nuove... quello che vedrebbe unattivo sul modello ' Sheriffo di Nottingham ', salassatore ...

Fisco, sanatorie libere per i Comuni. Sconto fedeltà” sull’Imu. Come funziona ilmessaggero.it

Fisco locale, la riforma frena le sanatorie: «Casi eccezionali» Il Sole 24 ORE

Uno sconto del 5 per cento sui tributi locali, a partire dall’Imu, per chi accetta di pagare le tasse con un addebito diretto sul conto corrente bancario o su quello postale. Una sorta ...Il nuovo decreto energia prevede una sanatoria per le violazioni riguardanti la memorizzazione e la trasmissione degli scontrini elettronici ...