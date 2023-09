Fisco | consulenti lavoro | ecco le novità su ravvedimento speciale delle violazioni tributarie

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 29 settembre 2023) Roma, 29 set. (Labitalia) - In dirittura d'arrivo la regolarizzazionedefinibili con ilprevisto dalla legge di Bilancio 2023. Scade, infatti, il prossimo 2 ottobre il termine per procedere al perfezionamento della definizione mediante il versamentosomme dovute – o della prima rata – nonché della rimozione dell'irregolarità. Nella circolare 7/2023 della Fondazione studideldal titolo 'Lesul', pubblicata oggi, 29 settembre, vengono approfonditi sia l'istituto in esame che le modalità per procedere alla definizione con il ...