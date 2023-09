Fiorentina | Pradè | «Parlerò con Nzola | perché nel momento in cui si sblocca non si ferma più»

(Di venerdì 29 settembre 2023) Daniele, direttore sportivo della, ha parlato ai canali ufficiali del club viola delle difficoltà diin fase realizzativa Daniele, direttore sportivo della, ha parlato ai canali ufficiali del club viola delle difficoltà diin fase realizzativa. PAROLE – «Il mio pensiero va a, gli manca il gol e questa situazioni non lo rende sereno. Dobbiamo stargli vicino. Sono convito che sia un giocatore forte e spero che arrivi presto il gol. Abbiamo la fortuna di avere più soluzioni.dà l’anima e lotta su ogni pallone. Domani cinelin cui sinon sipiù».

Daniele Pradè ha parlato al termine della sfida vinta per 4-1 dalla sua Fiorentina ai danni del Genoa. “E’ stata una bellissima Fiorentina , siamo ...

Thuram ha sorpreso tutti in questo inizio di campionato con l’Inter. A parlarne Antognoni , che ricorda un aneddoto con la Fiorentina RAMMARICO ? In ...

Daniele, direttore sportivo della, ha parlato ai canali ufficiali del club viola delle difficoltà di Nzola in fase realizzativa Daniele, direttore sportivo della, ha parlato ...Commenta per primo 'Speriamo che non sia nulla, altrimenti saremmo corti nel ruolo. Il capitano domani farà accertamenti perché ha una caviglia gonfia'. Così il ds dellaDanielein merito alle condizioni di Cristiano Biraghi , capitano dei viola, che ha rimediato un infortunio nella gara contro il Frosinone.

Fiorentina, Lucas Beltran: ecco il nuovo bomber arriva dall'Argentina. Corriere Fiorentino