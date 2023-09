Fiorentina | Dodò operato al ginocchio | stop di almeno quattro mesi

(Di venerdì 29 settembre 2023) La, come noto, ha perso per infortunio il difensorea causa della lesione del legamento crociato. Adesso il club viola, attraverso un comunicato, ha annunciato che il giocatore e statoe resterà fuori per: “Il professor Pier Paolo Mariani ha eseguito un intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore al terzino della, Dodo. L’atleta, grazie ai protocolli accelerati della Casa di Cura Villa Stuart ha potuto cominciare la fisioterapia il giorno dopo l’intervento. Sarà riconsegnato all’allenatore della squadra a 90 giorni con l’obiettivo di rientrare in campo dopo 4“. SportFace.

