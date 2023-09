Fiorello sulla pubblicità Esselunga | “Nessuno si è accorto dell’unica cosa che davvero non va in questo spot”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 settembre 2023) In attesa del ritorno di VivaRai2,mette in piedi un piccolo show su Instagram ogni mattina. “Piccolo”, poi, si fa per dire, perché la resa lo-fi dei social è ben diversa da quella della tv: il contenuto, inutile dirlo, è più brillante del 90% dell’intrattenimento che si vedegeneralista. Questa mattina lo showman ha parlato di uno degli argomenti più dibattuti degli ultimi giorni, lo sport. “si èchenon va inparla della pesca, Mattia Feltri su La Stampa parla della pesca, Gramellini sul Corriere parla della pesca. Tutti hanno vistodella pesca, tutti hanno elucubrato su ...