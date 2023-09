Fine vita | arrivato il via libera per “Anna” | quinto caso in Italia La donna | “Ora posso decidere”

(Di venerdì 29 settembre 2023) È stata una battaglia lunga, in cui l’attesa e la mancanza di risposte è stata ulteriore causa di sofferenze. Ma dopo aver ottenuto in agosto il viain agosto, 55 anni, affetta da sclerosi multipla dal 2010, dopo undici mesi di attesa può accedere alla morte volontaria assistita. Si tratta della la prima cittadina friulana, e la quinta persona income fa sapere l’Associazione Luca Coscioni. La prima volta – Ildi “” è particolare perché, per la prima volta in, viene riconosciuto che “l’assoluta e completa assistenza da parte di terzi” rientra nei requisiti ammessi dall’Asl come “trattamento di sostegnole”. Quella della 55enne è patologia irreversibile senza possibilità di cura e senza alcuna terapia possibile. La ...

Milano, 29 set. (LaPresse) - 'Anna', affetta da sclerosi multipla dal 2010, dopo undici mesi di attesa può accedere alla morte volontaria assistita: è la ...