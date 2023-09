Film con maggiori incassi nella storia del cinema

Leggi su cinemaserietv

(Di venerdì 29 settembre 2023) Pos.Anno Incasso (in dollari) 1 Avatar 2009 2,923,706,026 2 Avengers: Endgame 2019 2,799,439,100 3 Avatar – La via dell’acqua 2022 2,320,250,281 4 Titanic 1997 2,264,743,305 5 Star Wars: Il risveglio della Forza 2015 2,069,521,700 6 Avengers: Infinity War 2018 2,048,359,754 7 Spider-Man: No Way Home 2021 1,921,847,111 8 Jurassic World 2015 1,671,537,444 9 Il re leone 2019 1,663,075,401 10 The Avengers 2012 1,518,815,515 11 Fast & Furious 7 2015 1,515,341,399 12 Top Gun: Maverick 2022 1,495,696,292 13 Frozen II – Il segreto di Arendelle 2019 1,450,026,933 14 Barbie 2023 1,428,545,028 15 Avengers: Age of Ultron 2015 1,402,809,540 16 Super Mario Bros. – Il2023 1,360,968,281 17 Black Panther 2018 1,347,597,973 18 Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2 2011 1,342,359,942 19 Star Wars: Gli ultimi ...